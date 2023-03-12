استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على المناطق

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وتشهد أجزاء من مناطق مكة المكرمة، ومعظم محافظات منطقة المدينة المنورة، اليوم هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كلم/ساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية مع تساقط للبرد وجريان للسيول.
وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كلم/ ساعة مثيرة للغبار أمس، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
كما يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كلم/ ساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية مع تساقط للبرد وجريان للسيول من الثلاثاء إلى الخميس على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، تبوك، ومعظم محافظات منطقتي المدينة المنورة والرياض.
مناطق تشملها أمطار اليوم
- مكة المكرمة
- الرياض
- الجوف
- الحدود الشمالية
- المدينة المنورة
- الشرقية
- القصيم
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