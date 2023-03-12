شكرا لقرائتكم خبر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كلم/ساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول اعتبارا من أمس إلى الخميس المقبل على معظم محافظات منطقة عسير، الباحة، حائل، القصيم، نجران، جازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية.

وتشهد أجزاء من مناطق مكة المكرمة، ومعظم محافظات منطقة المدينة المنورة، اليوم هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كلم/ساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية مع تساقط للبرد وجريان للسيول.

وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كلم/ ساعة مثيرة للغبار أمس، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كلم/ ساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية مع تساقط للبرد وجريان للسيول من الثلاثاء إلى الخميس على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، تبوك، ومعظم محافظات منطقتي المدينة المنورة والرياض.

مناطق تشملها أمطار اليوم

