التحول الوطني «واقع نعيشه» يلخص مسيرة عام بتحقيق 7 أبعاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملخصا أبرز منجزاته لعام 2022 في مختلف المجالات التي يغطيها نطاق عمل البرنامج، أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، تقريره السنوي بعنوان «التحول الوطني واقع نعيشه»، حيث استعرض 7 أبعاد حققها في مسيرته خلال العام الماضي، أهمها تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته. فيما عمل البرنامج على إطلاق 253 مبادرة تنفذها 7 جهات حكومية قائدة، إضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة.

مجالات نطاق البرنامج تشمل:

l الخدمات العدلية.

l حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي.

l تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي.

l تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.

l تفعيل التحول الرقمي.

l الإسهام في تمكين القطاع الخاص.

l تعزيز الشراكات الاقتصادية.

برنامج التحول الوطني

يعد برنامج التحول الوطني أول برامج تحقيق رؤية 2030 إذ بدأ عمله في يونيو 2016 ليكمل في عام 2022 سنته السادسة، إضافة إلى كونه أكبر برامج تحقيق الرؤية من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، بـ34 هدفا استراتيجيا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

جهود المنظومة

استعرض تقرير «التحول الوطني واقع نعيشه» جهود منظومة البرنامج وأبرز المنجزات التي نتجت عن تلك الجهود، فيما عمل برنامج التحول الوطني على إطلاق 253 مبادرة تنفذها 7 جهات قائدة، إضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة.

7 أبعاد

واشتملت صفحات تقرير «التحول الوطني واقع نعيشه» على نبذة تعريفية بالبرنامج ومسيرته، والإنجازات التي حققها مقسمة إلى 7 أقسام تمثل الأبعاد الرئيسة للبرنامج، وتشمل:

البعد الأول: تحقيق التميز في الأداء الحكومي

يسعى البرنامج من خلاله إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

البعد الثاني: ضمان استدامة الموارد الحيوية

من خلال تنمية الموارد الحيوية في المملكة وضمان الاستفادة المستدامة منها، وذلك بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائي والتنموي، وتعزيز الأمن المائي من خلال تعزيز مصادر المياه الجوفية والسطحية والمحلاة، ورفع درجة الاستفادة من المياه المعالجة من الصرف الصحي، وزيادة إنتاجية المياه وكفاءة الشبكات وتطوير نظم فعالة وتقليل فاقد المياه، كما يعمل البرنامج على حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، كالتصحر والزحف الرملي، وذلك بتنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية، وتهيئة المناطق الطبيعية بإنشاء المحميات، والشراكة مع القطاع الخاص لصيانة المناطق الطبيعية وتأهيلها، وتعزيز القدرات الوطنية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتقليل من خسائرها.

البعد الثالث: تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي

يعمل برنامج التحول الوطني على تمكين القطاع غير الربحي ليكون قطاعا مساهما في المجتمع والاقتصاد، ودعم نمو هذا القطاع من خلال توسيع نطاق خدمات المنظمات غير الربحية لتشمل شرائح مختلفة من المستفيدين، مما يعظم أثرها الاقتصادي والاجتماعي. كما يسعى لتحسين فعالية الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها، وتشجيع الشركات على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي في المملكة من خلال تطوير الفرص المتاحة وتنظيمها وزيادة تنوعها.

البعد الرابع: تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

يسهم البرنامج في تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، من خلال عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية في قطاعي سوق العمل السعودي.

البعد الخامس: التحول الرقمي

يعمل البرنامج على تفعيل التحول الرقمي في المملكة من خلال تطوير الحكومة الالكترونية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص وغير الربحي.

البعد السادس: الإسهام في تمكين القطاع الخاص

وذلك من خلال عدد من المبادرات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتسهم في تنويع الاقتصاد واستدامته عبر تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص اقتصادية متنوعة لرواد الأعمال، ويأتي هذا كجزء من هدف المملكة في أن تصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم.

البعد السابع: تطوير الشراكات الاقتصادية

عبر تحديد فرص ومبادرات الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لتحقيق طموحات رؤية 2030 لتعزيز ورفع مكانة المملكة الاقتصادية خليجيا وإقليميا وعالميا.

علاوة على قسم يستعرض أبرز مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيمة المحققة لعام 2022، التزاما بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة 2030 بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء، وذلك ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تصدر عن برنامج التحول الوطني.

التحول الوطني في 6 سنوات







أبريل 2016 إطـلاق رؤيـة المملكة العربيـة السـعودية 2023



يونيو 2016 إطلاق المرحلــة الأولى مـن برنامـج التحول الوطنــي (2016 - 2020).



2017 انطلاق المبادرات بدء العمل عـلى مبادرات التحول الوطني، مـن أنظمة وتشريعـات، وتأسيـس كيانات، وتفعيل التحول الرقمي الشامل.



2018 بداية الإنجازات بخطـة واضحـة وعمـل دؤوب، بـدأت علامات التحول الوطنـي تظهر في مختلــف القطاعات.



2019 ازدهـار الإنجــازات اســتمرت الرحلــة الطموحــة متابعة تحقيـق الأثـر، وازدهار الإنجازات عــلى أرض الواقع.



2020 مواجهة الأزمـات بجهود متكاملة وخطط استباقية فعالة، تصدت المملكة لأزمة جائحـــة كورونا بنجاح.



2021بداية المرحلة الثانية مـن برنامج التحول الوطني (2021 - 2025).



2022 ويستمـر التحول...



البرنامج في أرقام

- يعمل البرنامج على تحقيق 35% من أهداف رؤية 2030

