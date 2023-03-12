رياضي / وزارة الرياضة بمنطقة تبوك تستضيفُ أعضاءَ فريق رالي طويق في محطته الأخيرة



تبوك 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

استضاف فرع وزارة

وأوضح رئيس الفريق الدكتور أسامة الشعيبي - في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف أن الرحلة حققت أهدافها التي كان يسعى أعضاء الفريق لتحقيقها، بدءاً من إبراز الروح الوطنية التي يمتلكها أبناء المملكة لوطنهم، بجانب تأكيد أهمية هذه الرياضة تاريخياً، لاسيما مع الدور المهم الذي طالما لعبته

موجهاً شكره وأعضاء الفريق للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على مالقيه الفريق من دعم وتسهيلات أسهمت بنجاح هذه الفعالية.

// انتهى //

21:45ت م

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تبوك 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واساستضاف فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك- اليوم- أعضاء فريق رالي طويق الدولي بنسخته الأولى تحت عنوان "من التأسيس إلى الفضاء" في ختام جولتهم التي انطلقت خلال المدة من 4 حتى 12 مارس 2023م من محافظة الدرعية واستمرت إلى مسافة 1902 كيلو مترًا، الذي يمثل العام الذي بدأ به الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- فتح الرياض.وأوضح رئيس الفريق الدكتور أسامة الشعيبي - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية - أن الرحلة انطلقت من محافظة الدرعية، مروراً بمدينة بريدة، ثم إلى مدينة حائل، متوجهةً بعدها إلى مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، فمحافظة القريات، قبل الدخول للأراضي الأردنية للمرور بالعاصمة عمَّان، وختامها مساء اليوم في منطقة تبوك.وأضاف أن الرحلة حققت أهدافها التي كان يسعى أعضاء الفريق لتحقيقها، بدءاً من إبراز الروح الوطنية التي يمتلكها أبناء المملكة لوطنهم، بجانب تأكيد أهمية هذه الرياضة تاريخياً، لاسيما مع الدور المهم الذي طالما لعبته رياضة الرحلات لإيصال رسائل تحمل قِيَماً مجتمعيةً نبيلةً، على غرار نشر ثقافة الممارسة الرياضية وأهميتها لمختلف فئات وشرائح المجتمع.موجهاً شكره وأعضاء الفريق للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على مالقيه الفريق من دعم وتسهيلات أسهمت بنجاح هذه الفعالية.// انتهى //21:45ت م0254

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