سياحة وترفيه / مهرجان ربيع بريدة 44 يختتمُ فعالياتِه



بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

اختتمت - اليوم- فعاليات مهرجان ربيع بريدة 44، الذي استمر 10 أيام في متنزه القصيم الوطني ببريدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بمنطقة القصيم، حيث شهد المهرجان حضورًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى زيارة عدد من المسؤولين بالمنطقة.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان أحمد بن يحيى اليحيى،أن المهرجان احتوى هذا العام على حزمة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والمحال التجارية، والأسر المنتجة، والألعاب وعربات الفود ترك، والمسابقات الثقافية والترفيهية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، بإشراف عام من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر.

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21:14ت م

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