السعودية اليوم / تعليم الباحة يعلُّق الدارسةَ غدًا في جميع مدارس المنطقة



الباحة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

علَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ولمنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غدٍ الاثنين.

وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر

// انتهى //

21:12ت م

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الباحة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسعلَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ولمنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غدٍ الاثنين.وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي // انتهى //21:12ت م0248

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