السعودية اليوم / استمرار مناورات تمرين علم الصحراء 2023 بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في الإمارات



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

تواصـل القوات الجوية الملكية السـعودية تدريباتها العسـكرية في تمرين علم الصـحراء 2023 بقـاعـدة الظفرة الجويـة بـدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، بمشاركة عـدد من الـدول الشقيقـة والصديقة.

وشهد الأسبوع التدريبي الثاني تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية القتالية؛ لرفع مستوى الجاهزية القتالية للمشاركين في التمرين.

وأوضح قائد مجموعـة القوات الجويـة الملكيـة

// انتهى //

20:54ت م

0243



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واستواصـل القوات الجوية الملكية السـعودية تدريباتها العسـكرية في تمرين علم الصـحراء 2023 بقـاعـدة الظفرة الجويـة بـدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، بمشاركة عـدد من الـدول الشقيقـة والصديقة.وشهد الأسبوع التدريبي الثاني تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية القتالية؛ لرفع مستوى الجاهزية القتالية للمشاركين في التمرين.وأوضح قائد مجموعـة القوات الجويـة الملكيـة السعودية المشاركة في التمرين العقيد الفني محمد بن سفيان، أن الأسبوع التدريبي الثاني يتم تنفيـذه في الفترة المسائيـة، وهي من ضـمن البرامج المخطط لهـا في التمرين لرفع الجـاهزيـة والكفـاءة القتـاليـة للأطقم الجويـة والفنيـة والمسانـدة، والتـدريـب على عمليـات الإسقاط الليلي التكتيكي، بالإضافة إلى تنفيذ المهام وتبادل الخبرات العســكرية في جميع المجالات بين الدول المشـاركة، والاسـتفادة القصـوى من تطبيق مفهوم العمل المشـترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.// انتهى //20:54ت م0243

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