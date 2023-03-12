السعودية اليوم / أمطار الخير والبركة تروي شعاب وأودية محافظة الخرمة



الطائف 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

شكل هطول أمطار الخير والبركة التي حظيت بها محافظة الخرمة، لوحة فنية غير مألوفة، جرت على إثرها أودية الغريف والقرين ومفحل، وسالت أودية العشاشة، والشعبة، واللوي، وأم سريح، والسليم، والخبراء، والناصفة، وحثاق، والحرة .

ووثقت عدسات مصوري وكالة الأنباء

// انتهى //

20:25ت م

0236



الطائف 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسشكل هطول أمطار الخير والبركة التي حظيت بها محافظة الخرمة، لوحة فنية غير مألوفة، جرت على إثرها أودية الغريف والقرين ومفحل، وسالت أودية العشاشة، والشعبة، واللوي، وأم سريح، والسليم، والخبراء، والناصفة، وحثاق، والحرة .ووثقت عدسات مصوري وكالة الأنباء السعودية "واس" هطول الأمطار التي سقت وروت جغرافية الخرمة التي تضم تنوعاً تضاريسياً فريداً من نوعه في موقعها الصحراوي كالجبال، والحرات، والهضاب العملاقة، والمناطق الرملية الذهبية، والشعاب والأودية التي تكتنف المياه العذبة، وتخرج من أرضها أشهر النباتات، والأشجار والشجيرات الصحراوية مثل نبات الغضا، وأشجار الطلح، والسرح، والسمر، والوهط، والتنضب وغيرها .// انتهى //20:25ت م0236

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