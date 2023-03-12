السعودية اليوم / رئيس وزراء توفالو يناقش مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الموضوعات الإنمائية والفرص الحيوية الممكنة



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

ناقش رئيس وزراء جمهورية توفالو, كاسيا ناتونو, مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الحيوية الممكنة للمشروعات التنموية في توفالو, وذلك خلال زيارة دولته لمقر الصندوق في الرياض اليوم.

وقُدم خلال الزيارة فيلم تعريفيٍ عن دعم الصندوق للدول النامية عبر القروض التنموية، كما تجول في معرض الصندوق الذي يتضمن بعضاً من أبرز المشروعات والبرامج التنموية التي مولها الصندوق حول العالم.

وثمّن رئيس الوزراء ناتانو جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية وإسهاماته ودعمه للمشروعات الإنمائية منذ أكثر من أربعة عقود في الدول النامية، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعنى بتقديم الدعم الإنمائي من خلال قروض تنموية ميسّرة لتمويل مشروعات إنمائية في الدول النامية للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي لتلك المجتمعات.

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20:21ت م

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