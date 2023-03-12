السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يعزي أسرة المالك في وفاة صالح المالك



بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لأسرة المالك في وفاة صالح بن عبدالكريم المالك - رحمه الله -.

وسأل سموه خلال زيارته لأسرة الفقيد بمدينة بريدة ،اليوم، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

من جانبه قدمت أسرة المالك شكرها وتقديرها لسموه على مواساته لهم ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة .

// انتهى //

20:14ت م

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