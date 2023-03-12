السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غدًا بتعليم عسير



أبها 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس الإدارة ؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع .

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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20:00ت م

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