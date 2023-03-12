بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الزمالك وإنبي يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة ماتش الزمالك اليوم في الدوري المصري

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محمد الفلاح - يترقب عشاق الفارس الأبيض، مباراة الزمالك أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.



بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الزمالك وإنبي

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز 2022-2023

ويستضيف الزمالك نظيره إنبي، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى الفريق الأبيض للفوز بها من أجل اقتناص الثلاث نقاط، ومحاولة العودة للمنافسة مرة آخرى في بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويتواجد الزمالك في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة.



موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري



وستنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره إنبي، في منافسات الدوري المصري، اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري



وسيتم نقل مباراة الزمالك أمام إنبي، عبر فضائية Ontime sports 1.

