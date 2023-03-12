شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية لياسين بونو بمباراة إشبيليه وخروجه من الملعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيليه الإسباني والمنتخب المغربي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام ألميريا بالدوري الإسباني.

إصابة ياسين بونو مع إشبيليه

ويخوض إشبيليه مباراته أمام ألميريا على ملعب "رامون سانشيز بيزاخون"، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء تلقي ياسين بونو لضربة قوية فى الدقيقة 37 خرج على إثرها من أرضية الملعب فى واحدة من المفاجآت الحزينة للجماهير المغربية قبل معسكر أسود الأطلس فى مارس الجارى.

وتسببت الإصابة في خروج بونو من أرضية ملعب المباراة على ناقلة حمل اللاعبين وسط تصفيق من الجماهير الموجودة بالملعب.

ياسين بونو يتألق مع المغرب في كأس العالم

يذكر أن ياسين بونو قد تألق بشكل كبير في كأس العالم الأخير الذي أقيم في قطر واستطاع المساهمة مع منتخب المغرب في حصد المركز الرابع.

وتصدى اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مرتين لركلات الترجيح في فوز المغرب بضربات الترجيح على إسبانيا في دور الـ16 وتألق أيضا في فوز فريقه على البرتغال 1-0 في ربع النهائي قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي.

