شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وجهة عمر مرموش القادمة بعد إقتراب رحيله عن فولفسبورج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقترب النجم المصري عمر مرموش، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولفسبورج الألماني ومنتخب مصر الأول، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ليفركوزن يقترب من التعاقد مع مرموش

وكشفت تقارير صحفية ألمانية، عن وجهة اللاعب عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد أن رفض التجديد مع فولفسبورج الألماني، وانتهاء تعاقده معهم خلال شهر يونيو القادم من عام 2023.

وأكدت التقارير على أن هناك أكثر من نادٍ يرغب في ضم مرموش من الدوري الألماني وهي، باير ليفركوزن، بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت.

وبحسب صحيفة "Rheinische Post" الألمانية أن الأقرب حتى الآن هو نادي آينتراخت فرانكفورت صاحب المفاوضات المتقدمة مع مرموش ووكالته التسويقية.

وأكدت الصحيفة أن بوروسيا مونشنجلادباخ موقفه معقد للتعاقد مع صفقات قوية مثل مرموش نظرًا لحدود سقف التعاقدات الجديدة كما هو الحال في باير ليفركوزن، بجانب أن آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي أصبح يجذب العديد من اللاعبين نظرًا لمشاركته في البطولات الأوروبية الكبرى.

الجدير بالذكر أن مرموش ليس الصفقة الوحيدة التي تقترب من آينتراخت فرانكفورت مع وجود شائعات كثيرة حول انتقال محتمل للاعب أولمبيك ليون، حسام عوار.