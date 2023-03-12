القبض على مواطن بحوزته نصف مليون حبة مخدرة

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برنامج التحول الوطني يطلق تقرير منجزات عام 2022
أطلق برنامج التحول الوطني -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، تقريره السنوي بعنوان "التحول الوطني واقعٌ نعيشه"، الذي يلخص أبرز...
تعليم محايل: استطلاع لتحديد وقت بداية اليوم الدراسي في رمضان
إسهاما منها في مشاركة المجتمع المحلي والاستماع إلى مقترحات كافة شرائح المجتمع التعليمي والمحليدعت إدارة تعليم محايل عسير عبر...
اعتماد جودة دولي لمستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة
حصل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على شهادة اعتماد الجودة كمركز طبي أكاديمي من...
الموارد البشرية تعيد فتح الاستقدام من أثيوبيا
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من جمهورية أثيوبيا، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت...
إطلاق عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في المملكة
أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اليوم, عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في...
هل تحركت الجزيرة العربية بفعل الزلزال
جدل بين المتخصصين والمهتمين أثاره كلام عالم الفضاء والجيولوجيا الدكتور فاروق الباز؛ عن تحرك شبه الجزيرة العربية باتجاه الشمال...
%26 تراجع وفيات الحوادث
تراجعت وفيات الحوادث المرورية في 2022 بنسبة 26% مقارنة بالأعوام السابقة، كما تراجعت إصابات الحوادث المرورية 21%، في وقت بلغت وفيات...
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