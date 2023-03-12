القبض على مواطن بحوزته نصف مليون حبة مخدرة

برنامج التحول الوطني يطلق تقرير منجزات عام 2022 أطلق برنامج التحول الوطني -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، تقريره السنوي بعنوان "التحول الوطني واقعٌ نعيشه"، الذي يلخص أبرز... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 شعبان 1444 هـ 20 شعبان 1444 هـ تعليم محايل: استطلاع لتحديد وقت بداية اليوم الدراسي في رمضان إسهاما منها في مشاركة المجتمع المحلي والاستماع إلى مقترحات كافة شرائح المجتمع التعليمي والمحليدعت إدارة تعليم محايل عسير عبر... محايل دوت الخليج محايل دوت الخليج 20 شعبان 1444 هـ 20 شعبان 1444 هـ اعتماد جودة دولي لمستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة حصل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على شهادة اعتماد الجودة كمركز طبي أكاديمي من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 شعبان 1444 هـ 20 شعبان 1444 هـ الموارد البشرية تعيد فتح الاستقدام من أثيوبيا أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من جمهورية أثيوبيا، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 شعبان 1444 هـ 20 شعبان 1444 هـ إطلاق عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في المملكة أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اليوم, عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 شعبان 1444 هـ 20 شعبان 1444 هـ هل تحركت الجزيرة العربية بفعل الزلزال جدل بين المتخصصين والمهتمين أثاره كلام عالم الفضاء والجيولوجيا الدكتور فاروق الباز؛ عن تحرك شبه الجزيرة العربية باتجاه الشمال... أبها: سارة الجهني أبها: سارة الجهني 20 شعبان 1444 هـ 20 شعبان 1444 هـ %26 تراجع وفيات الحوادث تراجعت وفيات الحوادث المرورية في 2022 بنسبة 26% مقارنة بالأعوام السابقة، كما تراجعت إصابات الحوادث المرورية 21%، في وقت بلغت وفيات... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 20 شعبان 1444 هـ 20 شعبان 1444 هـ

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