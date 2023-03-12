اخبار السعوديه

القبض على مواطن بحوزته نصف مليون حبة مخدرة

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برنامج التحول الوطني يطلق تقرير منجزات عام 2022

أطلق برنامج التحول الوطني -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، تقريره السنوي بعنوان "التحول الوطني واقعٌ نعيشه"، الذي يلخص أبرز...

4d966f3d9b.jpg الرياض : دوت الخليج
e784a2c014.jpg20 شعبان 1444 هـ

تعليم محايل: استطلاع لتحديد وقت بداية اليوم الدراسي في رمضان

إسهاما منها في مشاركة المجتمع المحلي والاستماع إلى مقترحات كافة شرائح المجتمع التعليمي والمحليدعت إدارة تعليم محايل عسير عبر...

icon-byline.pngمحايل دوت الخليج
icon-clock.png20 شعبان 1444 هـ

اعتماد جودة دولي لمستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة

حصل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على شهادة اعتماد الجودة كمركز طبي أكاديمي من...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png20 شعبان 1444 هـ

الموارد البشرية تعيد فتح الاستقدام من أثيوبيا

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من جمهورية أثيوبيا، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png20 شعبان 1444 هـ

إطلاق عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في المملكة

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اليوم, عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png20 شعبان 1444 هـ

هل تحركت الجزيرة العربية بفعل الزلزال

جدل بين المتخصصين والمهتمين أثاره كلام عالم الفضاء والجيولوجيا الدكتور فاروق الباز؛ عن تحرك شبه الجزيرة العربية باتجاه الشمال...

icon-byline.pngأبها: سارة الجهني
icon-clock.png20 شعبان 1444 هـ

%26 تراجع وفيات الحوادث

تراجعت وفيات الحوادث المرورية في 2022 بنسبة 26% مقارنة بالأعوام السابقة، كما تراجعت إصابات الحوادث المرورية 21%، في وقت بلغت وفيات...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png20 شعبان 1444 هـ

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MO Nasa

MO Nasa

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