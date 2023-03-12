تعليم محايل: استطلاع لتحديد وقت بداية اليوم الدراسي في رمضان

إسهاما منها في مشاركة المجتمع المحلي والاستماع إلى مقترحات كافة شرائح المجتمع التعليمي والمحلي

دعت إدارة تعليم محايل عسير عبر حسابها الرسمي في تويتر، كافة شرائح المجتمع التعليمي والمحلي للمشاركة في استطلاع الرأي عبر رابط خاص لتحديد توقيت بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 1444هـ، على أن ينتهي وقت استطلاع الراي الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 24/8 / 1444 هـ عبر الرابط .

من جهة أخرى أعتمد مدير ⁧‫تعليم محايل عسير‬⁩ منصور آل شريم صرف مخصص نظافة المباني المدرسية للفصل الدراسي الثاني والثالث للعام الدراسي 1444 هـ بمبلغ إجمالي ( 5.500.000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، والإيداع غدا الإثنين الموافق 1444/8/21هـ.