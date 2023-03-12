السعودية اليوم / تدشين الحملة الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالليث



الليث 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

دشن محافظ الليث عمران الزهراني، بمقر المحافظة اليوم، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الثانية) في جميع المراكز والقرى التابعة للمحافظة، وذلك بحضور مساعد مدير مستشفى الليث العام لشؤون المراكز الصحية علي الزبيدي، ومدير مركز صحي الليث أحمد البركاتي.

وتسّتهدف الحملة قرابة 7 آلاف طفلٍ وطفلة، دون سن الخامسة على مدى أسبوعين، عبر 19 مركزًا صحيًا وبرنامج الزيارات المنزلية الذي تقوم به الفرق المتحركة في جميع مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى الفرقة الثابتة بالواجهة البحرية بكورنيش الليث.

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19:32ت م

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