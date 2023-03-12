السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يشهد حفل تخريج الدفعة الثامنة لجامعة جدة



جدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، مساء اليوم، حفل التخرج للدفعة الثامنة من طلاب وطالبات جامعة جدة للعام 2023 م البالغ عددهم أكثر من 6000 ألاف خريج وخريجة، وذلك بمقر الجامعة في الفيصلية.

وأقيم حفل بهذه المناسبة بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك توالت مسيرة قيادات الجامعة والخريجين .

وهنأ معالي رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة بلادهم، بمختلف التخصصات العلمية، مثمناً الرعاية الكريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التي تأتي امتداداً لدعم سموه اللا محدود الذي تحظى به الجامعة، وحرصه على إعداد وتأهيل شباب الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة، لخدمة دينهم ومجتمعهم، عائدّاً تخريج هذه الدفعة ثمرةً من ثمار الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم من الحكومة الرشيدة .

وأعلن معاليه عن تخرج أول دفعة طالبات لقسمي اللغة الصينية (26) خريجة وقسم تقنية الأشعة التطبيقية (51) خريجة، منوها معاليه بما يشهده التعليم الجامعي من نهضة وتطور في مختلف محافظات ومناطق المملكة أسهم في زيادة أعداد المتخصصين في شتى المجالات العلمية، وسد حاجة سوق العمل في المملكة بالكفاءات الوطنية، مؤكداً رؤية جامعة جدة "الجامعة

واستعرض عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة، الدكتور عيسى بن عبدالله السلمي، إنجازات الجامعة المختلفة في الحقل التعليمي والبحثي، وما حصدته من مكانة متميزة بين منظومة الجامعات السعودية .

عقب ذلك أدى خريجون الكليات الصحية القسم.

ثم كرَّمَ سموه الطلاب الأوائل والمتفوقين، حيث حقق الطالب نايف أيوب حسين من كلية علوم وهندسة الحاسب على أعلى معدل بشطر الطلاب، والطالبة غيد فهد السلمي من كلية القرآن والدراسات الإسلامية على أعلى معدل بشطر الطالبات ، وتم تقديم هدية عبارة عن سيارة.

وفي ختام الحفل قدَّمَ معالي رئيس جامعة جدة هدية تذكارية لسمو محافظ جدة ، مرسومة بأنامل إحدى طالبات كلية التصاميم والفنون، بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

// انتهى //

19:32ت م

0224



جدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، مساء اليوم، حفل التخرج للدفعة الثامنة من طلاب وطالبات جامعة جدة للعام 2023 م البالغ عددهم أكثر من 6000 ألاف خريج وخريجة، وذلك بمقر الجامعة في الفيصلية.وأقيم حفل بهذه المناسبة بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك توالت مسيرة قيادات الجامعة والخريجين .وهنأ معالي رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة بلادهم، بمختلف التخصصات العلمية، مثمناً الرعاية الكريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التي تأتي امتداداً لدعم سموه اللا محدود الذي تحظى به الجامعة، وحرصه على إعداد وتأهيل شباب الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة، لخدمة دينهم ومجتمعهم، عائدّاً تخريج هذه الدفعة ثمرةً من ثمار الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم من الحكومة الرشيدة .وأعلن معاليه عن تخرج أول دفعة طالبات لقسمي اللغة الصينية (26) خريجة وقسم تقنية الأشعة التطبيقية (51) خريجة، منوها معاليه بما يشهده التعليم الجامعي من نهضة وتطور في مختلف محافظات ومناطق المملكة أسهم في زيادة أعداد المتخصصين في شتى المجالات العلمية، وسد حاجة سوق العمل في المملكة بالكفاءات الوطنية، مؤكداً رؤية جامعة جدة "الجامعة السعودية الحديثة"، التي تتناغم مع متطلبات التنمية والتطور الذي تعيشه المملكة، ومواكبة سوق العمل السعودي، مما مكنها من أخذ مكانتها في منظومة الجامعات السعودية، وجعلها تحصد العديد من الاعترافات العالمية في عددٍ من تخصصاتها .واستعرض عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة، الدكتور عيسى بن عبدالله السلمي، إنجازات الجامعة المختلفة في الحقل التعليمي والبحثي، وما حصدته من مكانة متميزة بين منظومة الجامعات السعودية .عقب ذلك أدى خريجون الكليات الصحية القسم.ثم كرَّمَ سموه الطلاب الأوائل والمتفوقين، حيث حقق الطالب نايف أيوب حسين من كلية علوم وهندسة الحاسب على أعلى معدل بشطر الطلاب، والطالبة غيد فهد السلمي من كلية القرآن والدراسات الإسلامية على أعلى معدل بشطر الطالبات ، وتم تقديم هدية عبارة عن سيارة.وفي ختام الحفل قدَّمَ معالي رئيس جامعة جدة هدية تذكارية لسمو محافظ جدة ، مرسومة بأنامل إحدى طالبات كلية التصاميم والفنون، بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //19:32ت م0224

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يشهد حفل تخريج الدفعة الثامنة لجامعة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.