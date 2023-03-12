السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يزور محافظة وادي الدواسر



وادي الدواسر 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم إلى محافظة وادي الدواسر، وكان في استقباله لدى وصوله المحافظ فهد بن عبدالله المسعود، وعدد من المسؤولين في المحافظة .

كما التقى سموه بعدد من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه، ثم قام برفع العلم السعودي احتفاءً بمناسبة "يوم العلم".

بعدها توجه سموه إلى مقر المحافظة حيث التقى برؤساء المراكز الأمنية.

كما قام سموه بزيارة تفقدية لمبنى الشرطة، وعقد اجتماعًا مع عدد من قيادات الجهات الأمنية, فيما زار سموه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة .

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19:29ت م

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