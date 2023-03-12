السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تحتفي بيوم العلم السعودي



مكة المكرمة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أقامت أمانة العاصمة المقدسة اليوم معرض العلم السعودي ضمن احتفالاتها بيوم العلم الموافق 11مارس ، بحضور نائب أمين العاصمة المقدسة المستشار إبراهيم الغامدي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالله الزايدي، وعدد من المسؤولين ومنسوبي الأمانة والمواطنين .

وتضمن المعرض إبراز جماليات العلم السعودي، وعرض قصة تطوره عبر التاريخ وإظهار أبعاده الجمالية، انطلاقاً من قيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة

// انتهى //

19:25ت م

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مكة المكرمة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسأقامت أمانة العاصمة المقدسة اليوم معرض العلم السعودي ضمن احتفالاتها بيوم العلم الموافق 11مارس ، بحضور نائب أمين العاصمة المقدسة المستشار إبراهيم الغامدي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالله الزايدي، وعدد من المسؤولين ومنسوبي الأمانة والمواطنين .وتضمن المعرض إبراز جماليات العلم السعودي، وعرض قصة تطوره عبر التاريخ وإظهار أبعاده الجمالية، انطلاقاً من قيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ ، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.// انتهى //19:25ت م0222

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