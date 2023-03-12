

مكة المكرمة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

زار وفدٌ من أمانة العاصمة المقدسة , اليوم , بحضور نائب الأمين المستشار إبراهيم الغامدي ووكلاء الأمين وكبار المسؤولين، وجهة "مسار" للوقوف على المراحل الأخيرة من أعمال البنية التحتية للوجهة، والاطلاع على سير الأعمال الإنشائية في "مسار" والتي تم تدشينها مؤخراً والتي تُمثل نموذجاً فريداً للمشاريع التنموية العملاقة على مستوى المملكة ومكة على وجه الخصوص، حيث تسعى الأمانة لدعم ومتابعة المشاريع القائمة في العاصمة المقدسة والتي تسهم في رفع جودة حياة سكان مكة وزوارها.

وجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بين الجهتين والتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص ومواءمة الأعمال مع الأمانة، كما تضمنت الزيارة استعراض أوجه التعاون بين الجانبين، لما يصب في مصلحة هذه المشاريع التنموية المسهمة بشكل فعّال لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

يذكر أن وجهة "مسار" تُعد وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.

// انتهى //

19:06ت م

0214





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد من أمانة العاصمة المقدسة يزور وجهة "مسار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.