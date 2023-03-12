السعودية اليوم / الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية يختتم دورات تدريبية في السودان



القاهرة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية اليوم، أربعة دورات تدريبية في مجالي الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة، والتي نفذت في السودان خلال الفترة من 12 فبراير إلى 12 مارس الجاري، لصالح 120 متدربة سودانية منهم 20 من ذوي الإعاقة.

وأكدت القائمة بأعمال المدير العام للصندوق الوزير المفوض شيرين إمام - في كلمة لها خلال حفل الختام - اهتمام الجامعة العربية واستمرارها في تقديم الدعم الفني للمتدربات كافة؛ بهدف تمكين المرأة الريفية السودانية، مع وعد بتجديد تنفيذ تلك الدورات في السنوات القادمة، مستعرضة في الوقت ذاته الأنشطة التي ينفذها الصندوق في أفريقيا.

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18:48ت م

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