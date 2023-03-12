

جدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة، بحوزته (556,600) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، وسلاح ناري ومبلغ مالي مخبأ في مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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18:47ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكافحة المخدرات بجدة تقبض على شخص بحوزته أكثر من نصف مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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