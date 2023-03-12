

الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

رأس معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

واستعرض رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسى، جدول الأعمال بمناقشة أداء الهيئة واحتياجاتها وسبل التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجهها بالإضافة إلى العديد من الموضوعات، والتي أقر بشأنها عدد من التوصيات التي من شأنها أن ترفع من مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

// انتهى //

18:11ت م

0205





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة يرأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.