السعودية اليوم / المجلس الصحي السعودي يناقش تقرير المركز الوطني للطب المبني على البراهين



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

رأس معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم، الاجتماع الـ101 للمجلس، وذلك بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال منها؛ تنفيذ النموذج الجديد لإدارة رأس المال البشري بالقطاع الصحي، وتقرير المركز الوطني للطب المبني على البراهين؛ واطلع المجلس على أعمال المركز وخططه التي تخدم القطاع الصحي, إلى جانب مناقشة مشروع الخطة الوطنية للإحالة بين القطاعات الصحية.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالمجلس الصحي السعودي وإضافة مهام لها، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للمجلس الصحي السعودي لعام 2022م.

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18:07ت م

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