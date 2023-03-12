

الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

شاركت المديرية العامة لحرس الحدود في احتفالات وزارة الداخليه بمناسبة "يوم العلم" من خلال الفرقة الموسيقية وتنظيم مسيرات برية وبحرية في الواجهات البحرية والمواقع العامة في عدد من مناطق المملكة.

واستعرضت المديرية الآليات والسيارات والزوارق والسفن المتنوعة والحوامات، وقدمت عروضًا عسكرية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وتبوك وعسير ونجران ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية احتفالًا بهذه المناسبة.

// انتهى //

18:05ت م

0201





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حرس الحدود ينظم مسيرات برية وبحرية احتفالاً بـ "يوم العلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.