السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح فرع الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات بالقصيم ويزور معهد طيران القوات البرية



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

افتتح معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، فرع الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات بالقصيم.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الفرع، مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات اللواء الركن فضاء بن طريخم البقمي.

واستمع معاليه، لإيجاز عن مهام ومسؤوليات فرع الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات بالقصيم، واطلع على مرافقه وما يضمه من إمكانيات وتجهيزات.

إلى ذلك، زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة، معهد طيران القوات البرية في القصيم؛ حيث استمع إلى إيجاز عن مهام ومسؤوليات المعهد، قدمه قائد المعهد اللواء الطيار الركن تركي بن عبدالله المطيري.

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17:45ت م

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