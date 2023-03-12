

مكة المكرمة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

كثفت أمانة العاصمة المقدسة‬ جولاتها الرقابية على الحدائق، مما أسفر عنها ضبط الألعاب الكهربائية والهوائية التي يتم تأجيرها بطرق مخالفة وتشكل خطراً على سلامة المرتادين.

‏ونفذت الأمانة‬ أعمال الصيانة الدورية والنظافة في طريق الأمير سلطان ‏(طريق الطائف)، فيما جرى ضبط‬ ‏مسلخ عشوائي مخالف يتم بداخلة ذبح المواشي بمشاركة الجهات الأمنية؛ وسط ظروف بيئية تفتقر إلى الاشتراطات الصحية والمهنية، وعدم اتباع وسائل السلامة، حيث ‏تم اتخاذ اللازم وفق اللوائح والأنظمة حيال المخالفين.

كما تم ضبط بالتعاون مع الجهات الأمنية، مركبة محملة بمواد غذائية تفتقر للاشتراطات الصحية وإتلاف 172 كجم من الفواكه والخضروات مجهولة المصدر، ‏واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفين، فيما شددت ‫الأمانة‬ على مُلاك المباني قيد الانشاء بأهمية التعامل مع الأدوات ومواد البناء وإزالتها أولاً بأول ‏من الأرصفة والطرقات، وذلك ‏بهدف المحافظة على الشوارع والطرقات المحيطة.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث يُسهم ذلك بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

17:45ت م

0194





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تعمل على معالجة المشهد الحضري وتحسين التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.