

جيزان 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

تستضيف جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، غداً، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور يحيى بن علي فقيهي, أن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يهدف إلى تفعيل التواصل بين عمادات شؤون الطلاب في الجامعات السعودية، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين العمادات، مبيناً أن الاجتماع سيناقش عدداً من المبادرات التي تعنى بتعزيز دور الطالب الجامعي من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة، وصولاً لتحقيق طموحات طلبة الجامعة السعودية بتنمية واستثمار طاقاتهم ليسهموا في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة ٢٠٣٠".

// انتهى //

17:44ت م

0193



جيزان 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واستستضيف جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، غداً، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور يحيى بن علي فقيهي, أن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يهدف إلى تفعيل التواصل بين عمادات شؤون الطلاب في الجامعات السعودية، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين العمادات، مبيناً أن الاجتماع سيناقش عدداً من المبادرات التي تعنى بتعزيز دور الطالب الجامعي من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة، وصولاً لتحقيق طموحات طلبة الجامعة السعودية بتنمية واستثمار طاقاتهم ليسهموا في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة ٢٠٣٠".// انتهى //17:44ت م0193

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة جازان تستضيف غداً اجتماع عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.