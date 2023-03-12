السعودية اليوم / منطقة عسير تشهد أمطارًا متواصلة من الصباح الباكر



أبهـا 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

تشهد منطقة عسير منذ ساعات الصباح الأولى موجة أمطار متواصلة تركزت على المحافظات الواقعة على جبال السروات من ظهران الجنوب جنوباً وحتى النماص شمالاً، إضافة إلى بعض الأجزاء من تهامة عسير ومحافظة بيشة ومراكزها.

والتحفت مدينة أبها ومحافظتا النماص وتنومة والمراكز التابعة لها، الضباب، مع هطول أمطار متواصلة تترواح بين الغزيرة والمتوسطة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات في المواقع المرتفعة مثل مركز السودة.

وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخُضْر.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

17:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.