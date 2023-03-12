السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية توفد خبيراً في مجال تغذية الحيوان للكويت لتحديد الاحتياجات العلفية المقدمة للثروة الحيوانية



الخرطوم 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أوفدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية خبير تغذية الحيوان البروفيسور عبدالناصر سيد الفضل لدولة الكويت خلال الفترة من 12-15 مارس الجاري، وذلك ضمن برنامج الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول العربية بناءً على طلب الهيئة العامة للزراعة والشؤون السمكية في دولة الكويت، وتتمثل مهمة خبير المنظمة في تحديد الاحتياجات العلفية النوعية والكمية المقدمة للثروة الحيوانية والتي تقدر بمليون رأس من الأغنام و30 ألف رأس من الأبقار الحلوب والتي تتلقى الدعم الحكومي بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الإبل والخيل.

وسيلتقي موفد المنظمة وفقاً لبيان صادر عن المنظمة بالخرطوم بجميع الجهات المعنية بتوفير الأعلاف وتداولها في دولة الكويت؛ لدراسة الوضع الحالي وإعداد تقرير فني لإتاحة الفرصة للهيئة العامة للزراعة والشؤون السمكية، ووضع الخطط لتوفير المواد العلفية اللازمة من خلال الاستثمار في إنتاج الأعلاف داخل وخارج دولة الكويت، بهدف ضمان استدامة الإنتاج الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي الوطني في الكويت، والاستفادة من خبرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية ودورها الفاعل في تسهيل الاستثمار الزراعي وتشجيع التكامل الزراعي العربي .

مما يذكر أن دولة الكويت تستضيف المكتب الإقليمي لشبه الجزيرة العربية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

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17:26ت م

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