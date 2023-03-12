شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الفيحاء، وذلك مساء غدًا الإثنين الموافق الثالث والعشرون من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء

ويلتقي فريق اتحاد جدة، مع نظيره نادي الفيحاء، مساء غدًا الإثنين، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يحل نادي الاتحاد ضيفا على الفيحاء في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود.

في خط الوسط الإرتكاز: طارق حامد، برونو هنريكي.

في خط الوسط المهاجم: رومارينيو، كورنادو، عبد العزيز البيشي.

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

تنقل قناة SSC1 HD، مباراة الفيحاء والاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يتولى التعليق على المواجهة الحاسمة بلال علام.

