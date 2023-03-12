شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة الشباب والرائد في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، اليوم الأحد، عن تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد الشباب ضمن الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وأكد الحساب الرسمي للرابطة على تويتر، أنه تمت الموافقة على طلب تأجيل مباراة الرائد والشباب 48 ساعة، بسبب مشاركة الأخير في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأصبح الموعد الجديد للمباراة يوم السبت الموافق 18 مارس الجاري، في بريدة، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بدلًا من التوقيت السابق الخميس المقبل.

ويحل الشباب السعودي غدا الاثنين ضيفا على القوة الجوية العراقي في ذهاب الدور الأول من كأس الملك سلمان، ثم يلتقيان في الإياب بالرياض يوم 16 أبريل المقبل.

ويحتل الشباب المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف النصر الوصيف، و4 نقاط بعد الاتحاد متصدر الترتيب، وفي المقابل يحتل فريق الرائد العائد للانتصارات في الجولة الماضية، المركز التاسع برصيد 24 نقطة.