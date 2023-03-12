شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشباب السعودي: واثق من الفوز أمام القوة الجوية بالعراق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب الإسباني فيسينتي مورينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، عن ثقته في لاعبيه لحسم المواجهة المرتقبة ضد القوة الجوية العراقي، في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويلتقي الفريقان غدٍ الإثنين في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، ضمن ذهاب الدور الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية في نسختها الجديدة.

وأشاد مورينو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بحفاوة استقبالهم من جانب مسؤولي الفريق العراقي، مشيرًا إلى أن المباراة سوف تكون صعبة.

وتابع: "تنتظرنا مباراة صعبة في بطولة مختلفة، نضع لقبها هدفا لنا، ورغم أنه تم تحديد موعد المباراة سريعا، إلا أنني أتمنى أن يقدم اللاعبون المنتظر منهم، خاصة أننا ننافس على لقب الدوري المحلي، ونحن حاليا في منتصف الموسم".

وأضاف: "نعاني من عدة غيابات بسبب الإصابات، الجهاز الطبي فضل منح بعض اللاعبين الراحة، لكن لا أشعر بالقلق بسبب ذلك، أثق بشدة في جميع اللاعبين".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 أبري المقبل في العاصمة السعودية الرياض، من تحديد المتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.