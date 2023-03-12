شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة تضرب صلاح قبل معسكر منتخب مصر القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية عن تعرض الفيلا الخاصة بالنجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، للسرقة بعد قيام أحد اقاربه بتقديم بلاغا بذلك.

سرقة فيلا محمد صلاح

وأكدت الصحف المصرية بأن مصادر أمنية قد كشفت عن قيام نجل خال صلاح بالإبلاغ عن سرقة الفيلا الخاصة به في القاهرة الجديدة، وتحديدا منطقة التجمع الأول.

وتابعت الصحف أن المصادر الأمنية ستقوم بتفريغ كاميرات المراقبة، وكذلك سؤال شهود العيان ورجال الأمن في المنطقة من أجل معرفة السارق.

جدير بالذكر أن محمد صلاح حقق رقمًا قياسيًا مع ليفربول الإنجليزي منذ أيام، بعدما أصبح الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر.

يذكر أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قد استدعى صلاح ضمن قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر مارس الجاري.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب مصر مع مالاوي مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة، لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.