السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

وهنّأ معاليه خلال الاستقبال، معالي الأمين العام بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له كل التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

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16:30ت م

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