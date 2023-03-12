

المدينة المنورة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بجولة تفقدية لمنظومة "البيئة" بمنطقة المدينة المنورة، تابع خلالها عددٍ من مشاريع المنظومة ونسب الإنجاز، واطّلع على سير الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنطقة، بحضور مسؤولي الوزارة، والقطاعات التابعة لها.

وشملت جولة وزير "البيئة" زيارة مشروع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي بمحطة المعالجة في الخليل، ومعاينة نسبة الإنجاز البالغة 72 في المئة، حيث بلغت الخطوط المنفذة للمشروع أكثر من 65 ألف مترٍ طولي؛ للحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف، وزيادة المسطحات الخضراء من خلال ري المنتزهات، إضافة إلى الاستفادة من المياه لأغراض الزراعة بقدرة 8000م3 في الساعة.

وخلال الجولة، دشّن وزير "البيئة" مشروع تشجير منتزه البيضاء البري، الذي تتجاوز مساحته أكثر من 6.850.000م2؛ لزراعة 300 ألف شتلة من الأشجار المحلية، تشمل أنواعاً متعددة كالسلم، والطلح، والسدر، والسيال، والسمر، والقرض، إضافة إلى تمديد شبكة ري؛ لتغطية مساحة المشروع.

كما وقف "الفضلي"، على جاهزية سد الغاب ووادي الحمض، ومناقشة الخطط المستقبلية لتطويره، حيث تصُب به مياه السيول من عدة أودية وسدود، من ضمنها: سد وادي العقيق وسد العاقول ووادي النقمي، وتتجاوز سعته التخزينية 10.000.000 م3، فيما يقدر طوله بـ 650م، ويبلغ مستوى ارتفاعه 11م.

عقب ذلك، التقى الوزير "الفضلي"، بعددٍ من قيادات المنظومة، بمقر شركة المياه الوطنية، اطّلع خلالها على أبرز المنجزات على مستوى المنطقة، إضافة إلى مناقشة سبل التطوير، وعرض إستراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة، مواصلة تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي؛ لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المناطق ذات الميز النسبية، حيث تجاوز إنتاج فاكهتي العنب والتين بالمنطقة (320) طن، لعام 2022، فيما بلغ إجمالي مبيعات موسم تمور المنطقة للعام ذاته، 35.918.705كيلو، مساهمة في ذلك بتطوير وتنمية القطاع الزراعي بالمملكة.

// انتهى //

16:30ت م

0177





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الفضلي" يتفقد منظومة "البيئة" بالمدينة المنورة، ويدشن مشروع تشجير منتزه البيضاء البري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.