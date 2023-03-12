السعودية اليوم / "سرك" تحقق المرتبة الثانية في قطاع الاستدامة البيئية للشركات الأكثر ابتكاراً



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

حصلت الشركة

وعملت "سرك" مؤخراً على العديد من الابتكارات والحلول في مجال التدوير ومنها ابتكار وتصنيع خشب مضغوط عالي الجودة من بقايا النخيل عن طريق إعادة استخدام مخلفاتها، كذلك تستهدف مخلفات تصنيع منتجات الزيتون وإعادة تدويرها لمنتجات مختلفة كغذاء حيواني أو مكمل لعملية تصنيع الأسمدة الطبيعية لكثرة المحاصيل الزراعية وتحديداً في منطقة الجوف.

أما في مجال النفايات الطبية فقد تعاونت مجموعة "سرك" مع عدد من الجامعات المحلية لتستهدف تطوير ومعالجة النفايات الطبية من خلال دعم البحوث في كليات الهندسة الكيميائية والميكانيكية.

كما تقوم مجموعة "سرك" بتجربة تقنيات لإعادة تدوير النفايات المعدنية وإنتاج الهيدروجين من خلال مشروع جدوى مفاعل الطاقة المتجددة، فضلاً عن العديد من المشاريع الابتكارية المستقبلية التي هي في طور البحث والتطوير ومنها إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء ومخلفات التعدين وتحويلها إلى منتجات مختلفة كوحدات بناء ذات قدرة على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ومحاربة التغير المناخي.

ومن جانب آخر تستثمر "سرك" في "شركة إدامة للحلول العضوية"، وهي شركة ناشئة لإعادة تدوير النفايات العضوية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي منحتها "سرك" الفرصة لتصميم وبناء وتشغيل مرفقها التالي لإعادة تدوير النفايات العضوية.

كما وقعت "سرك" مذكرة تفاهم إستراتيجية مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) لإعادة تدوير ما يقارب 400 ألف طن سنوياً من المخلفات الحيوانية والزراعية لإنتاج السماد العضوي عالي الكفاءة، عبر تطبيق أحدث تقنيات التسميد للتقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وفي إطار إسهاماتها لخفض الانبعاثات الضارة وقعت "سرك" مؤخرًا مذكرة تفاهم مع مجموعة التنمية الزراعية لتطوير مشروع مشترك لإعادة تدوير مخلفات الدواجن للإسهام بخفض الانبعاثات بما يتجاوز 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطة "سرك" الإستراتيجية في بناء التحالفات مع الشركات المحلية والعالمية تفعيلاً لمفهوم الاقتصاد الدائري ورفع مستوى الاستدامة البيئية في المملكة للمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك" المهندس زياد بن محمد الشيحة عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على التمكين غير المحدود للقطاع الخاص وتحديدًا القطاع البيئي، ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة "سرك" على دعم الابتكار والبحث.

وثمن فريق العمل في "سرك" هذا الإنجاز وما قدموه لتحقيق هذا المنجز الذي يعد نقطة بداية في البحث والابتكار, داعياً إلى بذل المزيد للخروج بإذن الله بمخرجات وأفكار وحلول مبتكرة مع الشركاء من المعاهد والجامعات العالمية والمحلية؛ مؤكداً أن "سرك" بفريق عملها الطموح ماضية نحو تحقيق أهدافها المنبثقة من رؤية 2030 نحو الاستدامة البيئية.

// انتهى //

16:29ت م

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الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسحصلت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" على المركز الثاني لقائمة فوربس للشركات الأكثر ابتكاراً في قطاع استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية, بحسب ما ورد في إعلان هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، حيث جاءت "سرك" بالمقدمة في مجال البحث والتطوير البيئي المستدام.وعملت "سرك" مؤخراً على العديد من الابتكارات والحلول في مجال التدوير ومنها ابتكار وتصنيع خشب مضغوط عالي الجودة من بقايا النخيل عن طريق إعادة استخدام مخلفاتها، كذلك تستهدف مخلفات تصنيع منتجات الزيتون وإعادة تدويرها لمنتجات مختلفة كغذاء حيواني أو مكمل لعملية تصنيع الأسمدة الطبيعية لكثرة المحاصيل الزراعية وتحديداً في منطقة الجوف.أما في مجال النفايات الطبية فقد تعاونت مجموعة "سرك" مع عدد من الجامعات المحلية لتستهدف تطوير ومعالجة النفايات الطبية من خلال دعم البحوث في كليات الهندسة الكيميائية والميكانيكية.كما تقوم مجموعة "سرك" بتجربة تقنيات لإعادة تدوير النفايات المعدنية وإنتاج الهيدروجين من خلال مشروع جدوى مفاعل الطاقة المتجددة، فضلاً عن العديد من المشاريع الابتكارية المستقبلية التي هي في طور البحث والتطوير ومنها إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء ومخلفات التعدين وتحويلها إلى منتجات مختلفة كوحدات بناء ذات قدرة على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ومحاربة التغير المناخي.ومن جانب آخر تستثمر "سرك" في "شركة إدامة للحلول العضوية"، وهي شركة ناشئة لإعادة تدوير النفايات العضوية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي منحتها "سرك" الفرصة لتصميم وبناء وتشغيل مرفقها التالي لإعادة تدوير النفايات العضوية.كما وقعت "سرك" مذكرة تفاهم إستراتيجية مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) لإعادة تدوير ما يقارب 400 ألف طن سنوياً من المخلفات الحيوانية والزراعية لإنتاج السماد العضوي عالي الكفاءة، عبر تطبيق أحدث تقنيات التسميد للتقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.وفي إطار إسهاماتها لخفض الانبعاثات الضارة وقعت "سرك" مؤخرًا مذكرة تفاهم مع مجموعة التنمية الزراعية لتطوير مشروع مشترك لإعادة تدوير مخلفات الدواجن للإسهام بخفض الانبعاثات بما يتجاوز 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ.وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطة "سرك" الإستراتيجية في بناء التحالفات مع الشركات المحلية والعالمية تفعيلاً لمفهوم الاقتصاد الدائري ورفع مستوى الاستدامة البيئية في المملكة للمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك" المهندس زياد بن محمد الشيحة عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على التمكين غير المحدود للقطاع الخاص وتحديدًا القطاع البيئي، ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة "سرك" على دعم الابتكار والبحث.وثمن فريق العمل في "سرك" هذا الإنجاز وما قدموه لتحقيق هذا المنجز الذي يعد نقطة بداية في البحث والابتكار, داعياً إلى بذل المزيد للخروج بإذن الله بمخرجات وأفكار وحلول مبتكرة مع الشركاء من المعاهد والجامعات العالمية والمحلية؛ مؤكداً أن "سرك" بفريق عملها الطموح ماضية نحو تحقيق أهدافها المنبثقة من رؤية 2030 نحو الاستدامة البيئية.// انتهى //16:29ت م0176

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