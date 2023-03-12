السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يثمن إعلان سمو ولي العهد تأسيس شركة طيران الرياض



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

ثمن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه إن المملكة في ظل هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تشهد مشروعات نوعية وتطوير تنموي واقتصادي يعزز من مكانة المملكة اقتصادياً وسياحياً ولوجستياً.

وأضاف معاليه أن شركة "طيران الرياض" امتداد للمشروعات الطموحة المعززة لمكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية للسفر الدولي، واستقبال السياح والزائرين لمناطق الجذب السياحي في المملكة، والإسهام في نمو الناتج المحلي، وتوفير فرض التوظيف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأشار معاليه إلى أن شركة "طيران الرياض" ومطار الملك سلمان سيرسخ من مكانة العاصمة الرياض لتكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وجسراً يربط الشرق والغرب، وبوابة للعالم، ومواكباً للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وسيعزز من قدرات الشركات الوطنية بما يحقق لها الريادة العالمية، داعيًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره واستقراره.

// انتهى //

16:24ت م

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الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسثمن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض" كناقل جوي وطني جديد.وقال معاليه إن المملكة في ظل هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تشهد مشروعات نوعية وتطوير تنموي واقتصادي يعزز من مكانة المملكة اقتصادياً وسياحياً ولوجستياً.وأضاف معاليه أن شركة "طيران الرياض" امتداد للمشروعات الطموحة المعززة لمكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية للسفر الدولي، واستقبال السياح والزائرين لمناطق الجذب السياحي في المملكة، والإسهام في نمو الناتج المحلي، وتوفير فرض التوظيف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".وأشار معاليه إلى أن شركة "طيران الرياض" ومطار الملك سلمان سيرسخ من مكانة العاصمة الرياض لتكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وجسراً يربط الشرق والغرب، وبوابة للعالم، ومواكباً للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وسيعزز من قدرات الشركات الوطنية بما يحقق لها الريادة العالمية، داعيًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره واستقراره.// انتهى //16:24ت م0174

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