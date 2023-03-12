السعودية اليوم / مركز التدريب الزراعي بالقصيم يطلق ثلاثة برامج تدريبية في 3 مناطق



بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أطلق مركز التدريب الزراعي بمنطقة القصيم اليوم, ثلاثة برامج تدريبية في كل من القصيم والمدينة المنورة وحائل, تحت عناوين "الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن", و "الإدارة المتكاملة في انتاج الخضار قي البيوت المحمية", و "الإبداع الإداري" بمشاركة 75 متدربًا.

وتضمنت محاور البرامج التدريبية أهمية الأمن الحيوي والعوامل المؤثرة عليه واشتراطاته وإجراءاته التي تطبقها وزارة البيئة والمياه والزراعة على مشاريع الدواجن, إضافة إلى كيفية إنتاج الخضار في البيوت المحمية وأهم الآفات التي تصيبها وطرق مكافحتها والوقاية منها, إلى جانب المفاهيم الأساسية للإبداع الإداري ومنظومة ومستويات الإبداع ودور الموارد البشرية في الإبداع الإداري.

وأوضح مدير مركز التدريب الزراعي بالقصيم علي بن عبدالله السعلو أن هذه البرامج التدريبية يطلقها المركز بالتعاون مع فروع الوزارة في كل من القصيم والمدينة المنورة وحائل، ويستهدف فيها مجموعة من الموظفين لتنمية معارفهم وقدراتهم السلوكية وكذلك البيطرية والزراعية.

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16:20ت م

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