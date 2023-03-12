السعودية اليوم / وفد من مجلس الشورى يجتمع بأعضاء المجالس المحلية بمنطقة الجوف



سكاكا 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

عقد وفد أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا وبحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وأمين عام مجلس منطقة الجوف إبراهيم بن حمد السعيد وأعضاء المجالس المحلية اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بإمارة المنطقة .

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تقدمه الجهات الحكومية من خدمات للمواطنين والمقيمين والمشاريع التي نفذت والجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية ونسب الإنجاز فيها.

وأكد الدكتور المهنا خلال الاجتماع أن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر والبناء بين مجلس الشورى ومختلف الجهات الحكومية لتحقيق التنسيق والوقوف على كل ما من شأنه دعم العملية التنموية المستمرة والاستفادة من مخرجات هذه الزيارة والاجتماعات خلال دراسة المجلس لتقارير الأجهزة الحكومية .

كما قدم أعضاء مجلس الشورى خلال الاجتماع عدداً من المداخلات والاستفسارات للمساهمة في الارتقاء بهذه الخدمات إلى أعلى المستويات.

يذكر أنّ وفد اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز المهنا الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى منطقة الجوف يضم عددًا من أعضاء المجلس وهم الدكتور أسامة عارف، والدكتور حسن آل مصلوم، والدكتور متعب المطيري، والأستاذ سعد السبتي، والدكتور سلطان القحطاني، والدكتور فيصل طميحي، والأستاذ مبارك الدوسري، واللواء الركن محمد العجاحي، والدكتور محمد الجرباء، والدكتور مصلح الحارثي، والدكتورة مها السنان، والأستاذ نايف الوطبان، والدكتورة نجوى الغامدي.

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16:20ت م

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