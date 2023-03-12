السعودية اليوم / أمانة نجران تصدر 562 رخصة إنشائية عبر موقع بلدي منذ بداية 2023



نجران 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أصدرت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها منذ بداية العام 2023م، 562 رخصة إنشائية، وذلك عبر موقع بلدي.

وأوضحت الأمانة أن الرخص شملت 147 رخصة بناء، و36 رخصة تصحيح وضع مبنى قائم، و96 إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء، و15 رخصة تجديد، و28 رخصة تصحيح بيانات إنشائية، و4 رخص ترميم، و50 نقل ملكية رخصة بناء فورية، و129 إدخال رخص إنشائية قديمة، و9 رخص هدم، و48 إصدار تقرير فني.

وأكد مواصلة الأمانة أعمالها للتيسير على المستفيدين عبر بوابة "بلدي" لإصدار الرخص الإلكترونية، التي تسهم في تحسين الأداء والإنتاجية، وتسهيل الإجراءات لإصدار الرخص الإنشائية والوصول إلى المستفيد من خلال تلك البرامج لاختصار الوقت والجهد.

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16:11ت م

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