السعودية اليوم / " الجيومكانية " تنظم ندوة بمناسبة يوم العلم



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

نظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ندوةً علمية بعنوان "يوم العلم : مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة " قدمها الدكتور ضيف الله بن دليم بن رازن أستاذ التاريخ السعودي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتحدث الدكتور بن رازن عن الدلالات الرمزية التاريخية في العلم الوطني الذي تتوسطه شهادة التوحيد ويحمل رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، إضافة إلى التطرق إلى مراحل التطور التاريخي للعلم لاسيما وأنه جزء من المراحل التي مرت بها الدولة

وبين أن يوم العلم الوطني يعزز المواطنة لدى المواطنين والمواطنات مع دلالاته العظيمة في نفوسهم وتربية النشء، مشيرًا إلى أن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وأبنائه الملوك البرره من بعده وعلى مدى التاريخ شهدت مناسبات مهمة وأسهمت في الأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية في مختلف دول العالم وكان العلم الوطني شاهداً على تلك الأحداث.

من جهة أخرى أكد رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل في ختام الندوة أن العلم الوطني بدلالاته يعد مصدر فخر واعتزاز حيث يجب المحافظة والاهتمام به في ظل هذه القيادة الكريمة التي أولت التنمية والأمن أهمية كبيرة وعظمت الولاء والمحبة والتكاتف تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

// انتهى //

16:09ت م

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الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسنظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ندوةً علمية بعنوان "يوم العلم : مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة " قدمها الدكتور ضيف الله بن دليم بن رازن أستاذ التاريخ السعودي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.وتحدث الدكتور بن رازن عن الدلالات الرمزية التاريخية في العلم الوطني الذي تتوسطه شهادة التوحيد ويحمل رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، إضافة إلى التطرق إلى مراحل التطور التاريخي للعلم لاسيما وأنه جزء من المراحل التي مرت بها الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.وبين أن يوم العلم الوطني يعزز المواطنة لدى المواطنين والمواطنات مع دلالاته العظيمة في نفوسهم وتربية النشء، مشيرًا إلى أن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وأبنائه الملوك البرره من بعده وعلى مدى التاريخ شهدت مناسبات مهمة وأسهمت في الأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية في مختلف دول العالم وكان العلم الوطني شاهداً على تلك الأحداث.من جهة أخرى أكد رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل في ختام الندوة أن العلم الوطني بدلالاته يعد مصدر فخر واعتزاز حيث يجب المحافظة والاهتمام به في ظل هذه القيادة الكريمة التي أولت التنمية والأمن أهمية كبيرة وعظمت الولاء والمحبة والتكاتف تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.// انتهى //16:09ت م0164

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