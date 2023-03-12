السعودية اليوم / أمانة نجران ترفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية



نجران 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة نجران وبلدياتها، جاهزيتها واستعدادها، للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الداغش أنه جرى تكليف فرق عمل ميدانية مجهزة بالمعدات والآليات تحسباً لأي طارئ عند هطول الأمطار، مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها، والتأكيد كذلك على جاهزية تشغيل المضخات لسحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.

وبيّن أن الأمانة تتابع تحذيرات وتنبيهات المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني واللجان الرئيسة، مؤكداً رفع جاهزية تنفيذ وتطبيق خطط فرق الطوارئ وتهيئة قنوات التصريف والمعدات والآليات اللازمة.

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16:05ت م

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