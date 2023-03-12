شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب القوة الجوية يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الشباب السعودي في البطولة العربية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد قحطان جثير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي، على جاهزية فريقه لمواجهة الشباب السعودي، غدا الإثنين، في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقال جثير في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، الذي عقد اليوم الأحد في البصرة: "القوة الجوية من الفرق الكبيرة ولدينا ثقة مطلقة في لاعبينا".

وأضاف: "خوض مثل هذه المباريات من شأنه أن يرفع من مستويات اللاعبين. اخترنا البصرة بسبب الجماهير المتعطشة لكرة القدم، والتي كانت السبب الرئيسي في نجاح بطولة الخليج".

وتابع جثير: "نحترم فريق الشباب كونه يمتلك لاعبين على مستوى عال، والفترة الحالية هي الأفضل فنيا، ولا توجد مشاكل داخل الفريق".

وتقام مباراة الذهاب بين القوة الجوية والشباب السعودي، غدا الإثنين بملعب البصرة الدولي، ويديرها طاقم تحكيم لبناني مؤلف من الحكم علي رضا، ويساعده ربيع عميرات وعلي فقيه والحكم الرابع الشيخ أحمد علاء الدين.