شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل نجم برشلونة بيد النصر السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوفه واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

برشلونة يسعى لحسم مصير ديمبلي

وكشفت تقارير صحفية على أن النصر السعودي يتحكم في مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، على أن برشلونة يخطط للتفاوض مع عثمان ديمبيلي على تجديد عقده مع النادي، بعد أن تنتهتي الإدارة من ملف التجديد لسيرجيو بوسكيتس.

مفاوضات النصر مع بوسكيتس

ويهتم النصر السعودي بالتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس، حيث يعرض راتب بقيمة 18 مليون يورو، بينما يعرض برشلونة 7 ملايين يورو فقط من أجل تجديد عقده.

الإدارة الرياضية تدرك الصخب نحو ديمبيلي، وتعلم أيضًا مدى اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم اللاعب الذي يتبقى له موسم أخير في عقده مع النادي.

وجدد الفرنسي عقده في الصيف الماضي لمدة موسمين فقط، بعد أن كادت الجماهير تفقد الأمل في استمراره بسبب طلبات وكيله المادية، بينما يرغب اللاعب في الاستمرار لأطول فترة مع برشلونة.