شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب ظروف الطيران والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بشكل رسمي لمدة 24 ساعة.

وأعلنت لجنة المسابقات اليوم الأحد، عن تأجيل مباراة الوحدة ضد الباطن، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان من المقرر أن تجرى المباراة غدا الإثنين على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، لكن بسبب ظروف الطيران وإلغاء الرحلة المتجهة إلى جدة، تقرر تأجيل المباراة 24 ساعة إلى الثلاثاء.

وينطلق ربع نهائي كأس خادم الحرمين غدا الإثنين، بلقاء الفيحاء حامل اللقب ضد اتحاد جدة، على أن يختتم الثلاثاء، بمواجهات "النصر مع أبها والهلال مع الفتح، وأخيرا الوحدة مع الباطن".

واقتصرت المشاركة في النسخة الحالية من كأس الملك، على أندية دوري روشن السعودي، على أن تجرى الأدوار الإقصائية من دور واحد.