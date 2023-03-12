شكرا لقرائتكم خبر عن موقف جارسيا من الرحيل عن تدريب النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، موقف المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، سواء بالبقاء أو الرحيل عن تدريب العالمي.

موقف جارسيا من الرحيل عن النصر

وأثار الإعلامي محمد البكيري، الجدل بشأن مستقبل الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق النصر، بعد خسارة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة، بهدف دون رد.

وكتب البكيري عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"نشوف وجهك على خير ما قصرت".

النصر يستعد لمواجهة أبها بكأس خادم الحرمين

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

وكان قد خسر النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام نظيره نادي اتحاد جدة بقيادة نجمه المصري أحمد حجازي، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة العشرين.

النصر تراجع للمركز الثاني بعد الخسارة أمام الاتحاد، بعدما تجمد رصيده عند 46 نقطة، بينما ارتفع رصيد العميد إلى 47 نقطة في المركز الأول.

