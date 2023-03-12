السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى لقاء الأوقاف الصحية



الدمام 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم لقاء الأوقاف الصحية والمعرض التعريفي المصاحب الذي نظمته جمعية الأوقاف الصحية، بمشاركة عدد من الجمعيات المتخصصة.

وأكد سموه أهمية الأوقاف بشكل عام والأوقاف الصحية على وجه الخصوص في ظل الدعم الكبير التي تقدمه الدولة لها ورعايتها وحوكمتها للمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها ليكون لها دور إيجابي، مثمناً سموه ما تقوم به جمعية الأوقاف الصحية لخدمة المحتاجين للعلاج.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الأوقاف الصحية عبدالحكيم العمار عن بالغ شكره لسمو أمير الشرقية على رعايته للملتقى، مشيراً إلى أن الجمعية انتهت خلال الفترة الماضية من تأسيس صندوق الأوقاف الصحية لتحقيق الاستدامة المالية والإسهام في تلبية الاحتياجات الطبية للأفراد.

ونوه نائب الرئيس لقطاع التطوير بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس حمد الكلثم، بدعم أمير المنطقة الشرقية لما تقدمه الجمعية من جهود ساهمت وتساهم في تنمية القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أن ذلك يتجلى في أهداف الجمعية الرامية إلى إنشاء الأوقاف الصحية والعمل على تسويقها وجمع التبرعات اللازمة لإنشائها وتشغيلها، والعديد من الأهداف النبيلة، لافتاً إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قد أسهم في تكاتف الجهود مع الأجهزة الحكومية وأيضاً مع منظمات القطاع إلى تقدم المملكة إلى المرتبة الثانية في تصنيف مجموعة العمل المالي FATF".

وأكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، حرص الهيئة العامة للأوقاف على تطوير بيئة العمل الوقفي من خلال الإسهام في تأسيس عدد من الجمعيات الوقفية الأهلية التخصصية والتي بلغت 14 جمعية حتى اليوم، وتقدم خدماتها في مجالات متنوعة وقدمت الهيئة لها عدداً من الممكنات والمحفزات التي ساعدتها على أداء دورها التنموي بما يحقق الاستدامة، من خلال برنامج تمكيني هو برنامج جدارة حيث تضمن البرنامج تطوير قدراتها في المجال التنظيمي والتحول الرقمي والموارد البشرية وإدارة المشاريع والاستدامة المالية وقياس الأثر للوصول للنضج المؤسسي وجودة الأداء والأثر المستدام" .

وشهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية مركز الزامل لرعاية الكلى وتطوير مركز الأمير سلطان الاجتماعي وتوقيع إنشاء المرحلة الأولى التي تحتوي على عيادات متخصصة ووحدة غسيل للكلى، وكرم سموه الداعمين.

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