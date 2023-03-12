السعودية اليوم / "الجوازات" تحتفي بمناسبة يوم العلم



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

احتفت المديرية العامة للجوازات عبر إدارات الجوازات بالمنافذ الدولية في كافة مناطق المملكة بمناسبة يوم العلم.

واستقبلت الجوازات المسافرين عبر منافذها بكل حفاوة وترحاب وتقديم الهدايا التذكارية لتجسيد مشاعر العز والفخر بهذه المناسبة، وتزينت مقار إدارات الجوازات والمنافذ الدولية بالعلم الوطني ولونه الأخضر كرمز للسلام والرخاء والعطاء.

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15:44ت م

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