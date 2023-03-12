السعودية اليوم / مدارس الأحساء تتوشح باللون الأخضر في" يوم العلم"



الأحساء 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

احتفلت مدارس التعليم بمحافظة الأحساء اليوم بيوم العلم، الذي يصادف ١١ مارس من كل عام، وذلك تزامناً مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع المراحل الدراسية، في انطلاقة الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، حيث اكتست مدارس المحافظة باللون الأخضر احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، فيما احتفلت الإدارات والأقسام التابعة بهذه المناسبة .

وتضمنت فعاليات الاحتفال، مسيرة طلابية كشفية، وتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن أهمية العلم بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية، وترديد الطلاب والطالبات للنشيد الوطني ورفعهم للعلم، إلى جانب تخصيص المعلمين والمعلمات الدقائق الأولى من الحصص الدراسية للحديث عن العلم وقيمته الوطنية .

// انتهى //

15:36ت م

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